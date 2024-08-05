Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ikinci nakil sonuçları, 5 Ağustos'ta açıklandı. Bu sonuçlarla birlikte, yerleşemeyen öğrenciler için üçüncü nakil süreci başlamış oldu. Eğitim alanında önemli değişiklikler ve yeni fırsatlar sağlayacak olan bu süreç, hem öğrenciler hem de veliler için büyük önem taşıyor.

LGS İkinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi'nde 29 Temmuz’da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından, 5 Ağustos itibariyle ikinci nakil sonuçları duyuruldu. Bu sonuçlar, öğrencilerin yeni okullara yerleşip yerleşemediklerini görmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İkinci nakil süreci sonunda, bazı okullarda hala boş kontenjanlar bulunmakta.

Üçüncü nakil süreci başlıyor!

İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular alınacak. Bu sürecin ardından, 16 Ağustos'ta ilk yerleştirme dönemi sona erecek. Yerleşemeyen öğrenciler için üçüncü nakil tercihleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Üçüncü nakil sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak.

Eğitim hayatını şekillendirecek olan bu nakil dönemleri, öğrencilerin geleceklerini belirleme noktasında kritik bir rol oynuyor. Veliler ve öğrenciler, bu süreçte dikkatli bir şekilde tercihlerini yapmalı ve boş kontenjanları takip etmelidir. Üçüncü nakil süreci, öğrenciler için son fırsatları sunacak ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasına olanak sağlayacak.

Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler yerleşim durumlarını kontrol edebilir. Ayrıca, üçüncü nakil işlemlerinin başlama tarihleri ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgilere Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ulaşılabilir.