İSTANBUL (AA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin etkinliğinde buluştu.



Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen "Tercihim Geleceğim" etkinliğine, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul ile Türkiye genelinde birinci olan imam hatipli 27 öğrenci ve velileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Ceylan, gençlerin birkaç yıllık düzenli, disiplinli ve yoğun çalışmalarının başarısını kutladıklarını belirtti.

Ceylan, imam hatip okullarının zirveyi göğüslediğini anlatarak, "Hem LGS sınavında hem de YKS'de Anadolu'nun neredeyse 50'ye varan ilinde şampiyonlar çıkarıyoruz. YKS'de ilk 100'ü, ilk bini yine bu ülkenin hamurunu karan, mayası olan gençler ve kadrolar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından birbirleriyle sınav tecrübelerini paylaşan gençler, en yüksek puanlı 6 imam hatip lisesinin alanda açtığı stantları gezerek bilgi aldı.

Şampiyon öğrencilerden Niğde Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu mezunu Hamza Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşırı çalışmadım ama çalışırken düzgün çalıştım. Yanlışlarıma geri dönüp baktım. Çok soru çözmesem de az çözdüklerimi iyi çözdüğüm için böyle oldu. Okulda derslerimi dinledim, kendim de gayret ettim. Denemelerde bir kez tam puan yapabilmiştim, LGS ikinci kez oldu." diye konuştu.

Etkinliğe Türk Milli Futbol Takımının formasıyla katılan Kaya, spora ilgi duyduğunu, lisede Galatasaray, üniversitede ise Boğaziçi'ni hedeflediğini dile getirdi.

Rize Şehit Erhan Dural Kız İmam Hatip Ortaokulu'ndan Zeynep Cihan, sınava hazırlanma sürecinde ailesi ve öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü söyledi.

Sistematik çalıştığını kaydeden Cihan, "500 puan almak istiyordum ama beklemiyordum. LGS benim girdiğim en iyi deneme gibi geçmedi ama sonuç güzel oldu. Ailem ve okulum da çok sevindi, okulumun ilk tam puan alan öğrencisiyim. Çok mutluyum, sevinçliyim." dedi.

Cihan, okul seçimi konusunda hala kararsız olduğunu ancak ileride uzay mühendisliği okumak istediğini sözlerine ekledi.



