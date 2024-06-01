LGS sınavı, öğrencilerin ter dökeceği önemli bir sınavdır. Ancak sınava giriş için gereken belgeler konusunda net bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de kimlik fotoğrafının zorunlu olup olmadığıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınav günü öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:

- Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi,

- Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi),

- En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi.

Belirtilen belgelerden biri olan geçerli kimlik belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Ancak sınava giriş belgesinde öğrencinin fotoğrafı olmasa da, yanında geçerli bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur.

Sınava katılacak öğrencilerin, belirtilen belgeleri yanlarında bulundurarak sınava girmesi gerekmektedir. Kimlik fotoğrafının zorunluluğuyla ilgili net bilgiler, MEB'in kılavuzunda yer almaktadır.