Türkiye genelinde binlerce öğrenci ve veli, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecinin başladığı bu günlerde önemli kararlar vermek üzere harekete geçti. Yerel yerleştirme ve merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercih yapacak öğrenciler, eğitim hayatlarının geleceğini etkileyecek önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gereken detaylar arasında özel okulların taban puanları, burs imkânları ve bursluluk sınavları da yer alıyor. Tercih sürecinin başladığı bu önemli dönemde, doğru kararlarla öğrencilerin eğitim hayatlarında başarıya ulaşmaları hedefleniyor.

Adım 1: Giriş Yapma Öğrenci veya veli, LGS tercih işlemlerini yapmak için e-Okul sistemine giriş yapar. Bunun için e-Okul MEB adresini kullanabilirler.

Adım 2: Tercih Ekranına Erişim e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra, "Tercih İşlemleri" sekmesine tıklanarak tercih ekranına erişilir.

Adım 3: Tercihlerin Yapılması Öğrenci veya veli, tercih ekranında öğrencinin katılmak istediği okulları ve bu okullardaki programları belirler. Öğrenci, 1. tercihinden başlayarak en fazla 15 tercih yapabilir.

Adım 4: Tercihlerin Sıralanması Yapılan tercihler sıralanır. Öğrencinin en çok gitmek istediği okul en üst sıradan başlayarak sıralanır.

Adım 5: Onay ve İşlemin Tamamlanması Tercihler belirlendikten sonra, öğrenci veya veli tercih listesini kontrol eder ve onaylar.

Adım 6: Tercihlerin Onaylatılması Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılmalıdır. Ortaokul müdürlükleri, tercih listesini kontrol eder ve gerekli onayı yapar.

LGS tercih sürecinde, öğrencinin ikamet adresi, okul başarı puanı, ortaöğretim kayıt alanı ve devamsızlık gibi faktörler önemlidir. Yerel yerleştirme ekranında, öğrencinin ikamet ettiği yerdeki, komşu yerlerdeki ve uzak okullar farklı renklerle gösterilir, bu da tercih sürecini görsel olarak kolaylaştırır.