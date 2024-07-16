Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin tercih dönemi yarın sona erecek. 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanmıştı.

Tercih süreci ve katılımcı sayısı

MEB'in açıklamalarına göre, 992 bin 906 öğrenci sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapmak için başvuruda bulundu. Katılım zorunluluğu olmayan öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Tercih dönemine destek çalışmaları

MEB, ailelerin tercih sürecini daha iyi yönetebilmeleri için "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" yayımladı. Kılavuzda, tercih süreci, okul türleri, nakil işlemleri ve sıkça sorulan sorular gibi konular detaylı olarak ele alınıyor.

Tercih danışmanlığı hizmeti

Bakanlık, ülke genelinde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Öğrenciler, tercih danışmanlığı birimlerinde üst eğitim programlarına yerleşimleri için destek alabiliyor.