28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS tercih işlemleri sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ve geçen seneki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, tercih ettikleri okullar için başvurularını tamamladı.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor.

LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını bu site üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç bilgileri, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgilerini de içerecek.

Mobil bilgilendirme hizmeti

Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığıyla yerleştirme sonuçları bildirilecek. Bu sayede veliler, çocuklarının yerleştirme sonuçlarına kolayca ulaşabilecekler.