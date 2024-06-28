Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, LGS tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, aynı anda üç birinci çıkaran ilk devlet okulu oldu. Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant 90 soruluk sınavın tamamını doğru yanıtlayarak 2024 yılının LGS birincileri oldular.

Üst üste başarı

Son 6 yıldır LGS şampiyonları çıkaran Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, bu yıl üç birincilikle geleneğini taçlandırdı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Ecrin Kaptan: "Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his"

LGS birincisi Ecrin Kaptan, yoğun çalışma sürecini şöyle anlattı: "Çok mutluyum. Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his. Genelde çok fazla dışarıya çıkamadım. Her okuldan gelişimde yemek yiyip, hemen dersin başına geçiyordum. Geç saatlere kadar ayakta durduğum da oldu. Ben aslında dört yanlış bekliyordum. Ama sonunda tam puan aldığımı gördüğümde çok mutlu oldum. İleride doktor olmak istiyorum."

Mehmet Arif Yıldız: "Sürekli konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim"

Mehmet Arif Yıldız, sınav sürecinde yaşadığı duyguları şöyle ifade etti: "Çok güzel bir duygu. Sonuçların gelmesini beklerken biraz stresliydim. Bu sonucu bekliyordum ama yine de belki kaydırma yapmışımdır diye şüphe vardı. Sonuçlar açıklanınca rahatladım. Son üç senedir çalışıyordum. Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim. Sınava girecek öğrencilere çok fazla test çözmelerini ve konu eksiği bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Meslek olarak mühendislik düşünüyorum."

Ebrar Nalbant: "Son haftalarda daha fazla ağırlık verdim"

Ebrar Nalbant, sınav öncesi ve sonrasında yaşadıklarını paylaştı: "Heyecanlıydım. Biraz stres de vardı ama sonuçları öğrenince rahatladım. Sonucu bekliyordum. Kitapçığı kontrol etmiştim ve yanlışım yoktu. Sürekli olarak çalışıyordum ama son haftalarda daha fazla ağırlık verdim. Konu konu çalıştım. Çok uzun süre çalışmak yerine kısa aralıklarla çalışmayı tercih ettim. Sınava gireceklere özellikle yapamadıkları soruların üzerinde durmalarını tavsiye ediyorum. Şu an daha meslek seçmedim. Gelecekte karar verecek zamanım olacağını düşünüyorum."

Okul Müdürü Mehmet Kızılay'dan başarı mesajı

İBB Akşemsettin Ortaokulu Müdürü Mehmet Kızılay, bu büyük başarının arkasındaki hikayeyi şöyle özetledi: "Geçen yıl İBB Akşemsettin Ortaokulu'na atandım. Şampiyon bir okula atandığımı biliyordum. Şampiyon bir takımı devralmanın zorluklarının farkındaydım. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ile işbirliğine giderek, birbirimize inanarak yol aldık. Altı yıl boyunca süren bir başarının öyküsü bu. Beş yıldır sürekli şampiyon çıkarıyordu. Bu yıl da o zinciri kırmadan devam ettirmemiz gerekiyordu. Bu sene diğer yıllardan farklı olarak üç öğrencimiz Türkiye derecesi elde etti. Türkiye'de bir devlet okulunda ilk defa bir yılda üç tane LGS şampiyonu çıktı. Bir yıl boyunca çok yoğun bir çalışmanın içerisinde yer aldık. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok güvendik. Bu başarının mimarları onlardı. Çok mutlu ve gururluyum."