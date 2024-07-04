İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, LGS kapsamında okul tercihi yapacak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Karaköse, "Liseye giriş sınavı sonuçlarımız açıklandı. 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercih dönemi yaşayacak. Bu tercih, alınan puana ve öğrencinin mezun olduğu okuldaki başarı durumuna göre yapılacak. İl genelinde 24 bin 500 öğrenci mezun oldu ve kontenjan sayımız 25 bin 100. Hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak. Öğrencilerimizin yoğunluklarına göre kontenjanlar belirlendi. Öğrencilerimiz, yaptıkları tercihlerle geleceklerini şekillendirecek. Kendi sonuçlarına, yeteneklerine ve isteklerine göre doğru bir ortaöğretim kurumunu tercih etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Rehberlik merkezlerinden öğrencilere tam destek

Müdürlük olarak, öğrencilerin tercihlerinde yardımcı olmak için 409 merkez oluşturduklarını belirten Karaköse, "Elimizde sınav sonuçları veya diploma notları var. Bu sonuçlara göre doğru hareket etmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin yeteneklerine ve isteklerine uygun tercihler yapmaları şart. Vatandaşlarımız için 409 rehberlik merkezi kurduk. Bu merkezlerde rehber öğretmenler görev yapıyor. Rehberlik araştırma ve halk eğitim merkezlerimiz de bu konuda hizmet veriyor. Okullarımızın eğitim dışında sunduğu imkanları öğrenmek de önemli. Çocuğunuzla istişare ederek ve uzman görüşü alarak doğru bir sıralama yapmamız gerekiyor. Bu süreçte acele etmeye veya geç kalmaya gerek yok. Tüm imkanları değerlendirmekte fayda var" dedi.