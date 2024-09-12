Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2 Haziran 2024 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yer alan bir sorunun iptali yönünde karar verdi. Mahkeme, fen bilimleri bölümünde yer alan söz konusu sorunun, tüm öğrenciler için aynı anlamı çıkarabilecek kadar net olmadığı gerekçesiyle iptaline hükmetti.

Olayın arka planı

Davacı Emre Bayar, sınav sırasında karşılaştığı bir sorunun doğru cevabının yanlış olduğunu öne sürerek İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bayar, dilekçesinde bu sorunun cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptal edilmesini talep etti. Davanın konusu olan soru, fen bilimleri bölümündeki içerik nedeniyle tartışmalara yol açmıştı.

Bilirkişi raporu ve mahkeme kararı

Mahkeme, davaya ilişkin bilirkişi raporunu inceleyerek, sorunun öğrencileri farklı cevaplara yönlendirebileceği sonucuna vardı. Bilirkişi raporunda, sorunun 8. sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygun olmadığını ve sorunun doğru cevaplanmasını etkileyen ifadelerin yer aldığını belirtti.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, bu değerlendirmeler doğrultusunda, sorunun öğrenciler tarafından açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığını belirterek iptal kararı verdi. Mahkemenin kararında, sorunun açıklığının yeterli düzeyde olmadığı, öğrencilerin doğru ve tutarlı bir cevap vermesini engelleyecek şekilde hazırlandığı ifade edildi.

Mahkemenin değerlendirmeleri

Mahkeme, kararında şunları belirtti: "Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. sınıf seviyesindeki öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu anlaşılmaktadır."