Çalışma programı oluşturun

Günlük ve haftalık çalışma planları yaparak, her konuya yeterli zamanı ayırın. Programınıza dinlenme ve mola sürelerini de eklemeyi unutmayın.

Önceliklendirme

Daha zor veya eksik olduğunuz konulara öncelik verin ve bu konulara daha fazla zaman ayırın.

Düzenli molalar

Uzun süreli çalışmalardan kaçının. 25-30 dakikalık çalışma periyotlarının ardından 5-10 dakikalık molalar verin (Pomodoro Tekniği).

Uyku düzeni

Yeterli ve kaliteli uyku almak, konsantrasyonunuzu artırır ve öğrenmeyi destekler. Her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya özen gösterin.

Sağlıklı beslenme

Sağlıklı ve dengeli beslenmek, enerji seviyenizi ve zihinsel performansınızı artırır. Özellikle sınav dönemi boyunca şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçının.

Su tüketimi

Yeterli miktarda su içmek, zihinsel ve fiziksel performansı artırır.

Egzersiz

Düzenli fiziksel aktivite stres seviyesini azaltır ve zihni rahatlatır. Her gün kısa yürüyüşler yapmak veya sevdiğiniz bir sporla uğraşmak faydalı olabilir.

Gevşeme teknikleri

Yoga, meditasyon ve derin nefes alma egzersizleri stres yönetiminde yardımcı olabilir.

Olumlu düşünceler

Kendinize olan güveninizi artırmak için olumlu düşünceler geliştirin ve sınavın hayatınızdaki tek belirleyici olmadığını unutmayın.

Küçük hedefler

Büyük hedefleri küçük, yönetilebilir parçalara bölerek motive olun. Her küçük başarıyı kutlayarak moralinizi yüksek tutun.

Aile ve arkadaş desteği

Aileniz ve arkadaşlarınızla duygularınızı paylaşın. Onların desteği, stresinizi azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Profesyonel yardım

Eğer stres ve kaygı düzeyinizle başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir rehber öğretmen veya psikologdan profesyonel yardım almayı düşünün.

Deneme sınavları

Gerçek sınav koşullarında deneme sınavları yaparak sınav ortamına alışın. Bu, sınav sırasında daha rahat ve hazırlıklı hissetmenize yardımcı olur.

Sınav günü planı

Sınav günü için bir plan yapın. Sınavdan bir gün önce rahatlamaya ve dinlenmeye özen gösterin, son dakikada çalışma yapmaktan kaçının.

Peki öğrencilerin psikolojisinin etkilenmemesi için neler yapılmamalı?

LGS gibi önemli sınavlar öncesinde öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmak çok önemlidir. İşte bu dönemde yapılmaması gerekenler:

Aşırı baskı yapılmamalı

Öğrencinin başarısına aşırı derecede önem verip, yüksek beklentiler içinde olmak öğrenciyi gerebilir ve sık sık sınavın önemini hatırlatmak, öğrencide aşırı stres yaratabilir.

Olumsuz eleştirilerde bulunulmaktan kaçınılmalı

Hatalarına veya eksikliklerine odaklanarak olumsuz eleştirilerde bulunmak öğrencinin özgüvenini zedeleyebilir. Öğrencinin küçük başarılarını bile takdir etmemek, motivasyonunu düşürebilir.

Kaygı veren bir sohbet gerçekleştirilmemeli

Sınavı geçememe durumunda ne olacağına dair olumsuz senaryolar üretmek öğrenciyi daha fazla kaygılandırabilir. Sürekli sınav hakkında konuşmak, öğrencinin sürekli kaygılı bir ruh halinde olmasına neden olabilir.

Başkalarıyla kıyaslanılmamalı

Öğrenciyi sürekli diğer öğrencilerle kıyaslamak, yetersizlik hissi uyandırabilir. Aşırı rekabet ortamı yaratmak, öğrencinin psikolojik baskı hissetmesine yol açabilir.

Sınav sonucu hayatın merkezinde değil

Sınav sonucunu tek başarı kriteri olarak görmek, öğrencinin kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir. Sınavı hayatın sonu veya tek önemli olay gibi göstermek, gereksiz baskı oluşturabilir.

Rutinleri aniden değiştirmek

Sınav öncesi dönemde öğrencinin alışkın olduğu uyku ve beslenme düzenini değiştirmek, stres yaratabilir. Sınav hazırlık yöntemlerini veya günlük rutinleri aniden değiştirmek, öğrenciyi huzursuz edebilir.