Libya Başbakanı Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ITA Havayolları’yla Roma’dan Trablus’a” ifadelerini kullandı. Dibeybe, açıklamasıyla birlikte biletinin fotoğrafını da paylaştı.



İTALYA AMBARGOYU KALDIRMIŞTI



10 Temmuz’da İtalya, Libya’ya yönelik ticari uçuş ambargosunu kaldırdı. Dibeybe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İtalya hükümeti, Libya sivil havacılığına 10 yıl önce uyguladığı yasağı kaldırma kararını bize bildirdi, böylece uçuşlar önümüzdeki Eylül ayında yeniden başlayacak. Başbakan Giorgia Meloni'ye teşekkür ediyor, ulaşım sektörünün ve bunun için oluşturulan komitenin çabalarına, bu atılımın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese değer veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.