Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe, İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Abdurrahman Dibeybe, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Başbakan Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ciğerparem beni aniden ve hiçbir uyarı olmaksızın terk etti. O, anne ve babasına saygılı, görevini yerine getiren, yumuşak huylu ve hoşgörülü biriydi. Allah sana rahmet etsin Abdurrahman." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin paylaşımı:

"Ciğerparem beni aniden ve hiçbir uyarı olmaksızın terk etti."

"O, anne ve babasına saygılı, görevini yerine getiren, yumuşak huylu ve hoşgörülü biriydi."

Türkiye'nin taziye mesajı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Dibeybe ailesine taziye mesajı gönderdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kardeşimiz Abdurrahman Dibeybe'ye Allah'tan rahmet diliyor, Sayın Başbakan'a, ailesine ve dostlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin." ifadeleri yer aldı.