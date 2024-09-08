Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan ‘ANWAAR AFRIQYA’ isimli tanker, makine arızası nedeniyle Karanlık Liman'a çekildi. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde güvenli bölgeye demirletildi.

Olayın detayları

Libya’dan Türkiye’nin Tuzla Limanı'na gitmekte olan 171 metre uzunluğundaki 'ANWAAR AFRIQYA' adlı tanker, Çanakkale Boğazı’ndaki Kepez önlerinde makine arızası yaşadı. Tankerin kaptanı, durumu hemen telsiz aracılığıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletti. Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-4' römorkörü hızla bölgeye yönlendirildi. Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler de durumla ilgili bilgilendirildi.

Güvenli bir şekilde kurtarıldı

Tankerin güvenli bir şekilde seyri sağlandıktan sonra kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demir atması sağlandı.