Libya cezaevlerinde işkence, insanlığa karşı suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla suçlanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçlusu olarak aranan Osama Almasri Najeem Habish’in T.C. vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Evrensel’den Özlem Temena imzalı habere göre Libyalı General Osama Almasri Najeem Habish, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Birinci Ön Yargılama Dairesinin, 18 Ocak 2025’te tutuklama emri yayınladığı Almasri’nin suç dosyası oldukça kabarık.

UCM tarafından yapılan açıklamada Habish’e kişisel onura yönelik saldırılar, zalimce muamele, işkence, tecavüz ve cinsel şiddet, cinayet, hukuksuz hapis cezası, dini veya ideolojik nedenlerle zulüm gibi suçlamalar yöneltildi.

19 Ocak 2025’te İtalya’nın Torino kentinde yakalandı. İtalya’daki tutuklama belgelerine göre Habish yakalandığında üzerinde Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlıklarını gösteren kimlikler, Türkiye merkezli Al-Asale Al-Dahabiye 1 ve Al-Asale Al-Dahabiye 2 şirketlerinin kartvizitleri, banka kartları ve sürücü belgeleri bulundu.

Libya’daki Mitiga ve Trablus cezaevlerinde işkence, insanlığa karşı suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Libyalı Osama Almasri Najeem Habish’in Türk vatandaşlığı aldı.

Al-Asale Al-Dahabiye şirketinin Ticaret Sicil gazetesinde kaydı bulunuyor. İki ortaktan oluşan şirketin adresi Başakşehir olarak görülüyor. Şirketin diğer ortağı ise Abdülkerim Mektebi olarak kayıtlı. Şirketin faaliyetleri ithalat, ihracat, demir kaplama ve PVC ticareti olarak gösteriliyor.