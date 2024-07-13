TRABLUS (AA) - Libya Sahil Güvenliği, başkent Trablus'un doğusundaki Karabolli kenti açıklarında tekneleri arızalanan 71 Afrikalı düzensiz göçmeni kurtardı.

Libya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Trablus'un 45 kilometre doğusundaki Karabolli kenti açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin arızalandığını tespit etti.

Teknede bulunan Sudan, Senegal, Togo, Gambiya, Nijerya, Gine ve Gana uyruklu 71 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin ilgili adli işlemlerinin yapılması için Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimine teslim edildiği aktarıldı.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi en son 25 Haziran'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde 174 Nijeryalı düzensiz göçmeni sınır dışı etmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

