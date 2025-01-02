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Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, takıma başarılar dileyerek, “2025 yılının ilk maçında galibiyet bekliyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz” dedi.

Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Manisa’da 3 Ocak’ta sekiz ilçede elektrik kesintisi

Manisa’da 3 Ocak’ta sekiz ilçede elektrik kesintisi

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi, Seçil Kauçuk Mersin Basketball’ı geçtiğimiz dönemde evinde 75-68’lik skorla yenmişti. Şu anda 29 puanla 2. sırada yer alan Turgutlu ekibi, 24 puanla 7. sırada bulunan Mersin temsilcisine karşı galibiyet peşinde olacak.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, bu hafta Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile karşılaşmak için Mersin deplasmanına gidiyor. 3 Ocak Cuma günü saat 18.00’de Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak bu heyecanlı mücadele, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 17. hafta maçları kapsamında gerçekleşecek.

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