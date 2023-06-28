Aliağa'da özel bir firmada çalışan Melih Tütüncüoğlu ve Zeliha Tütüncüoğlu, geçen yıl eylül ayında bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrendi. Çok istedikleri bebeklerine kavuşacağı için günleri saymaya başlayan Zeliha Tütüncüoğlu, 21 haftalıkken yapılan amniyosentezin ardından 26'ncı haftada hamileliği ile ilgili bir komplikasyon geliştiği bilgisini aldı. Karaciğer ve safra kesesi asit oranlarının yükselişi anlamına gelen hamilelik kolestazı yaşayan Tütüncüoğlu, 32'nci haftada Medical Point İzmir Hastanesi'nde bebeğini dünyaya getirdi. Doğduğunda 46 santimetre uzunluğunda, 1,5 kilogram ağırlığında olan Lila bebek, 47 gün süren tedavisinin ardından taburcu olup yeni bir hayata başladı.



'TESLİM OLDUK VE DOKTORLARIMIZA GÜVENDİK'

Bebeklerinin 2,5 aylık olduğunu ve 49 santimetre uzunluğa, 3 kilo 150 gram ağırlığa ulaştığını belirten Zeliha Tütüncüoğlu, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Hamileliğimde 32'nci haftaya kadar tedaviyle geldik. Ama 32'nci haftada Lila'dan ayrılmak zorunda kaldım. Doğum güzel geçti. 7 aylık doğduğu için bir süre yoğun bakımda kaldı. 38'inci gün çıktı eve geldi. Ama evde yeni bir rahatsızlık yaşayınca tekrar yatışı oldu. Toplam 47 gün kuvözde kaldı. Bu süreçte korkularım oldu. Ama eşimle birlikte çok iyi destek aldım. Hep pozitif kalmaya devam ettik. Teslim olduk ve doktorlarımıza güvendik. Kızımız çok güçlü çıktı maşallah bu konuda çok şanslıydık. Diğer prematüre bebeklere göre dış dünyaya hızlı adapte oldu. Bana en çok doğumdan sonra hastaneden çocuksuz ayrılmak koydu. Kuvözde kaldığı ilk 2 hafta hiç göremedim. Zamanla doktorlar ve hemşireler birbirimizi tanıdıktan sonra onu görmemize izin verdiler. Onu ilk ziyaretimiz Ramazan Bayramı'nda oldu. Kucağımıza aldık ama burada kalmaya devam etti. Önümüzde Kurban Bayramı var. Birlikte eve gideceğiz. Yeni yeni öğrendiğimiz duygular yaşıyoruz. Anlatılmaz, tarif edilemez, sadece yaşanır. Anneler beni anlıyordur. Çok güzel bir duygu."



'ÖPMEK, KOKLAMAK SINIRLI'

Ailece mutlu bir bayram geçirmek istediklerini ifade eden baba Melih Tütüncüoğlu da "Süreç zordu ama biz güçlü kalmak zorundaydık. Eşim bana güç oldu ben ona güç oldum. Doğru doktorlar ve hastaneye yönlendirilince her şeyi atlatmak daha kolay oluyor. Doktorlarımıza güvendik, evimize gidiyoruz. Bize çifte bayram oldu. Kızımızla beraber mutlu bir bayram geçirmek istiyoruz. Doktorların bazı kısıtlamaları var. Öpmek, koklamak sınırlı, ailelerle görüşmek sınırlı. Bir süre daha böyle olacak. Kucağımıza yeni aldık. Onu korumak için ailelerimizi bir süre daha uzak tutmak zorundayız" dedi.



'22 HAFTADAN İTİBAREN TÜM ORGAN GELİŞİMLERİ SAĞLANIYOR'

Medical Point İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özlem Günay ise son dönemde prematüre bebeklerde artış olsa da teknolojinin ilerlemesiyle onları sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturduklarını ifade etti. Özellikle çoğul gebeliklerde riskin daha fazla olduğunu anlatan Günay, "Lila bebeğimiz doğduğunda hemen yenidoğan yoğun bakımda tedaviye aldık. 47 gün süren yolculuğun sonunda bebeği ailesine teslim ettik. Çok mutluyuz. Bundan sonra hep sağlıkla ve huzurla bebeklerini büyütmelerini diliyorum. Bütün gebelerde risk var. Özellikle ikiz ve çoğul gebeliklerde prematüre doğum riski olabiliyor. Teknoloji o kadar ilerledi ki 22 haftadan itibaren doğan bebeklerimizi yenidoğan yoğun bakımda çok özel tedavilerle tüm organ gelişimlerini sağlayıp belli bir kiloya getiriyoruz. Her yıl dünya prematüre gününde eve sağlıkla gönderdiğimiz bebekleri, çocukları aileleriyle birlikte konuk ediyoruz. Anne babalar korkmasınlar. Evet risk var. Ama teknoloji ve tıbbi tedavi imkanları çok ilerlediği için şansımız var" diye konuştu.

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