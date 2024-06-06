İSTANBUL (AA) - Lila Kağıt, 2024'ün ilk çeyreğinde 121 milyon 42 bin 494 lira net kar elde ettiğini duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada 5 kıtada 80'den fazla ülkeye yaptığı ihracatı ve "Sofia", "Maylo", "UltraBerrak", "Nua" markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan, yakın zamanda gerçekleştirdiği halka arzla hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Lila Kağıt, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin 2024 ilk çeyrek verilerine göre net karı, 121 milyon 42 bin 494 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki döneme göre faaliyetlerden elde edilen kar yüzde 100'ün üzerinde artış gösterirken, faaliyet kar marjı da 14 baz puan yükselerek, yüzde 8,80'den yüzde 23,29 seviyesine ulaştı.

Lila Kağıt'ın bu dönemde net satışları, satış tonajı bazında incelediğinde bobin iş alanında yüzde 34, konverting iş alanında yüzde 14 artış gösterirken, toplam kağıt satış tonajı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 büyüdü. Toplam yurt dışı satışların önemli bir bölümü bobin kağıt satışlarından oluşurken; bobin kağıt satışlarının yüzde 96'sı ihracat satışlarından elde edildi.

Tonaj bazındaki artışa rağmen 2024 ilk çeyreğinde Türk Lirası cinsinden net satışlar, bir önceki seneye göre düşüş gösterdi. Bunun sebebi olarak, selüloz hammaddesinin bir önceki yılın aynı döneme göre ton bazında dolar bazında düşmesinden kaynaklı birim satış fiyatlarındaki düşüş gösterildi. Artan satış tonajı ile brüt kar, bir önceki döneme göre yüzde 45 artarak 812 milyon liraya, brüt kar marjı ise yüzde 20,19'dan yüzde 31,24'e yükseldi.

- FAVÖK 599 milyon liraya çıktı

2024'ün ilk çeyreğinde, şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 56 artarak 599 milyon liraya, FAVÖK marjı ise yüzde 13,8'den yüzde 23'e yükseldi. Vergi öncesi kar da yine bir önceki döneme göre yüzde 164 artarak, 226 milyon liraya çıktı.

Enflasyon muhasebesi uygulamaları sebebiyle oluşan parasal kayıp ile kazanç neticesinde 2024 ilk çeyreğinde net kar marjı ise bir önceki dönem ile benzer seviyede kalarak yüzde 4,66 olarak gerçekleşti.

Şirketin güçlü finansal performansının en önemli göstergelerinden biri ise düşük finansal borçluluk ve yüksek özkaynaklar oldu. Şirket, 2022 ve 2023 yıllarında işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit ile finansal borçluluğunu önemli derecede azaltarak, Net Finansal Borçluluk / FAVÖK oranını 1'in altına indirmeyi başardı.



31 Mart'ta sona eren ara dönemde net finansal borçluluk/düzeltilmiş FAVÖK (son 12 aylık) oranı 0,88 olarak kaydedildi. Yıllar içerisinde özkaynakların oranı artan karlılıkla istikrarlı olarak büyüdü ve özkaynakların toplam varlıklara oranı, yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Şirketin yüksek ihracatı sayesinde, pazar risklerinden ve kur riskinden doğal korunma sağlandı. Selüloz hammaddesinin yüzde 100'ü ithal edilirken, buna karşılık konsolide satışların yüzde 71'inin ihracat pazarlarına yapılması ve tamamının dolar ve avro olması, şirketi kur riskine karşı korudu. İhracatın ithalata oranı 1,19 seviyesinde gerçekleşti. Uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren şirket, net ihracatçı pozisyonu korudu.

- "Yeni yatırımlar yapılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, Lila Kağıt'ın halka arzı ile yeni bir yolculuğa başladıklarını, şirketleri için büyük önem taşıyan bu kilometre taşını başarıyla tamamlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Halka arz izahnamesinde açıkladıkları üzere elde edilen gelirin yüzde 60'ını yeni yatırımlarda kullanılacaklarını kaydeden Öğücü, "Yatırımlarımız fazlar halinde tamamlanacak. Bu süre zarfında elde edilen gelir, şirket menfaatleri gözetilerek en üst seviyede nemalandırılmaya devam edilecek. Halka arz gelirinin gerek net finansal borçluluk, gerekse elde edilecek faiz gelirleri etkisiyle şirket karlılığı üzerindeki olumlu etkisini önümüzdeki dönemlerde görmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğücü, temelini attıkları, bölgenin ilk kağıt fabrikası ve en büyük sanayi yatırımlarından Lila Kağıt Erzurum üretim tesisinin, bu yatırımların somut adımlarından birisi olduğunu aktararak, halka arz gelirinin yüzde 30'unu bu dev yatırım için ayırdıklarını, yüzde 15'ini ise mevcut Ergene fabriksının otomasyon ve yazılım destekli akıllı depo, konverting hatlarında kapasite artışı ile yeni endüstriyel hatlar ile modernizasyon ve otomasyon hedeflerinde kullanılacağını bildirdi.

Üretim giderlerinde artış, sabit giderlerde ise tasarruf öngördüklerini bildiren Öğücü, şunları kaydetti:

"Halka arz gelirinin yüzde 15'lik kısmını yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirerek, üretimde kullandığımız enerjinin yüzde 25'ini sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Açıkladığımız 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirdiğimizde, sürdürülebilir karlılık ve büyüme stratejimiz doğrultusuna emin adımlarla ilerlediğimizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."