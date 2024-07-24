Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, CNBC-e'de yaptığı açıklamalarda, şirketin halka arz sonrası yatırım projelerine odaklandığını ve 2024 yılı için yüzde 16 büyüme hedefi belirlediklerini duyurdu. Erzurum'da yapılacak 3 milyar TL'lik temizlik kağıdı fabrikası yatırımı, Doğu Anadolu'nun en büyük sanayi projelerinden biri olacak.

Yatırım planları ve büyüme hedefleri

Lila Kağıt, Erzurum'da temizlik kağıdı üretimi için 3 milyar TL'lik büyük bir yatırım planlıyor. Bu yatırım, Doğu Anadolu'nun en büyük ölçekli ağır sanayi yatırımlarından biri olacak ve 2026 sonu 2027 başı itibarıyla kağıt üretimine başlaması hedefleniyor. Yeni fabrika, doğrudan ve dolaylı olarak 500 kişiye kadar istihdam sağlayacak.

Ergene tesisleri ve ihracat

Ergene'deki ana kampüs, dünyanın en büyük temizlik kağıdı üretim tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu tesis, Avrupa'nın ilk 10'u arasında yer alıyor ve 81 ülkeye temizlik kağıdı ürünleri ihraç ediyor. Lila Kağıt'ın faaliyetlerinin yüzde 70'i ihracat pazarına yönelik.

Güneş enerjisi santrali

Lila Kağıt, Bitlis'te yaklaşık 28 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali yatırımı yapmayı planlıyor. Bu yatırım, şirketin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusundaki kararlılığını gösteriyor.

İlk çeyrek performansı

Lila Kağıt, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,6 milyar TL ciro elde etti ve net kar oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bu performans, şirketin sağlam finansal yapısını ve büyüme potansiyelini ortaya koyuyor.

Tekstil sektörüne geri dönüş?

Alp Öğücü, şirketin gelecekte tekstil alanında yeniden yatırım yapma olasılığına ilişkin soruları yanıtlayarak, ana iş alanlarına odaklanacaklarını ve yatırım programlarını geniş tutarak iş programlarını yazdıklarını belirtti.

Halka arz ve gelecek stratejileri

Lila Kağıt, 9 Mayıs'ta halka arz edilmiş ve bu süreçten sonra yatırımlarını hızlandırma kararı almıştır. Şirketin gelecek stratejileri, yatırım programları ve büyüme hedefleri, uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme ve pazar liderliği hedeflemektedir.