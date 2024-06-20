Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde limanlarda gerçekleşen yük elleçleme istatistiklerini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2024 yılı Ocak - Mayıs döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 225 milyon 464 bin 363 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5 milyon 644 bin 97 TEU olarak gerçekleştiğini belirtilen istatistiki verilerde yük elleçleme ve konteyner elleçleme infografik olarak aktarıldı.

Verilere göre 2024 Ocak-Mayıs döneminde limanlarda elleçlenen genel kargo yükü bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarken, 2024 Mayıs ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 35,4 olarak artış kaydetti.