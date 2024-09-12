Türkiye'nin yazılım ve teknoloji çözümleri alanındaki lider isimlerinden Link Bilgisayar, ASELSANNET ile 358.821.180 TL değerinde bir güvenlik teknolojisi anlaşması imzalayarak savunma sanayisinde önemli bir adım attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu anlaşmanın Link Bilgisayar’ın savunma sanayisinde faaliyet göstermeye başlamasıyla şirketin stratejik büyüme hedeflerine önemli bir katkı sağladığı belirtildi.

Savunma sanayisinde yeni bir yön

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, anlaşma ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "ASELSANNET ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, şirketimizin yalnızca yazılım sektöründeki gücünü pekiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda savunma sanayisinde yeni bir sektörde güçlü bir şekilde yer almamızı sağlayacaktır. Bu adım, yüksek katma değerli savunma projelerinde yer alma fırsatı sunarken, ulusal savunma teknolojilerinde öne çıkmamıza ve uluslararası arenada büyüme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır."

Stratejik genişleme ve yatırımcı fırsatları

Link Bilgisayar’ın savunma sanayisinde gerçekleştirdiği bu stratejik genişleme, şirketin gelir yapısını çeşitlendirirken, uzun vadede yüksek büyüme ve katma değer sağlayacak projelere katılmasına olanak tanıyor. Bu hamle, savunma sanayisinin sunduğu yüksek getiri potansiyeliyle yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratıyor ve Link Bilgisayar’ın yeni sektörde güçlü bir oyuncu olmasını sağlıyor.

Teslimatlar ve gelecek planları

Anlaşma kapsamında teslim edilecek güvenlik teknolojisi ürünlerinin yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu süreç, savunma sanayisinde kritik projelerin yürütülmesine katkıda bulunacak.

Link bilgisayar hakkında

1984 yılında kurulan Link Bilgisayar, 40. yılını kutluyor ve 2000 yılından bu yana İMKB'de işlem görüyor. Türkiye'nin öncü yazılım ve teknoloji çözümleri sağlayıcılarından biri olan şirket, geniş kapsamlı ve yenilikçi teknolojik çözümleriyle iş süreçlerini dijitalleştirerek verimliliği artırmayı hedefliyor. 2024 yılında savunma sanayi, güvenlik teknolojileri, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda sunduğu çözümlerle Türkiye’nin dijital geleceğine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Bu anlaşma ile birlikte, Link Bilgisayar'ın savunma sanayisinde nasıl bir etki yaratacağını ve uluslararası alanda nasıl bir rol üstleneceğini yakından takip edeceğiz.