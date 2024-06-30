Artık LinkedIn kullanıcıları, şirket sayfalarına doğrudan mesaj gönderebilecek.

Mesaj gönder butonu ile kolay iletişim

Yeni özellikle birlikte, LinkedIn şirket sayfalarında Mesaj Gönder butonu yer alacak. Kullanıcılar bu butona tıklayarak, Demo Talebi ve Kariyer gibi önceden belirlenmiş konu başlıkları arasından seçim yaparak şirketlere direkt mesaj gönderebilecekler.

Şirketler için yönetim kolaylığı

Şirketler, gelen mesajları hem sayfa yönetici görünümünden hem de kişisel gelen kutularından takip edebilecekler. Ayrıca, şirketler diledikleri zaman sayfa ayarlarından Mesaj Gönder butonunu devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacaklar.

Hızlı ve doğrudan iletişim kanalı

Yeni mesajlaşma özelliği, LinkedIn kullanıcıları ile şirketler arasında daha hızlı ve doğrudan bir iletişim kanalı sağlayacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, şirketlerle daha kolay iletişim kurabilecek, bilgi talebinde bulunabilecek ve iş başvurularını iletebilecekler.

Kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak

LinkedIn’in bu yeni özelliği, kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.