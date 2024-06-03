Manisa'nın Soma ilçesi Işıklar bölgesinde tesis edilen "118-R Lions Cumhuriyet 100. Yıl Ormanı"nda 2 bin 423 fidan toprakla buluştu.

Ege Orman Vakfı’nda düzenlenen törende, projeye katkıda bulunan Lions Kulüplerinin başkanlarına sertifikaları, Uluslararası Lions 118-R Yönetim Çevresi 2023-2024 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni Lion Refik Dinç tarafından takdim edildi. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, doğaya katkılarından dolayı teşekkür ederek Dinç’e plaket sundu.

Projeye destek verenler arasında Antalya Aspendos Lions Kulübü, Atakent Lions Kulübü, Ayşe Güneş Taşoğlu, Belgin Lütfiye Başer, Berrin Taşer Şahin, Bodrum Turgut Reis Lions Kulübü, Çeşme Lions Kulübü, Dilek Soylu, Ebru ve Arif Çorapçıoğlu, Efe Demiriş A.Ş., Emine Akı, Erdal Eminoğlu, İzmir Bahar Lions Kulübü, İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü, İzmir Galen Lions Kulübü, İzmir Latife Hanım Alpha Leo Kulübü, İzmir Lions Kulübü, İzmir Lozan Lions Kulübü Derneği, İzmir Ümit Lions Kulübü, Karşıyaka Lions Kulübü, Köksal Erdem, Mavişehir Lions Kulübü, Mersinli Lions Kulübü, Merve ve Gökseli, Mevlüt Güven, Muhammet Sadi Kan, Nurgül ve Ali Kavur, Salih Serkan Akbulut, Suzan Özkutucu Büyükyıldır, Teoman Akçalı, Ümit Ali Küsem ve 118 R Lions Federasyonu bulunuyor.