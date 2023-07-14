Beril SÖNMEZ, (DHA) – ABD’li ünlü rock ‘n’ roll sanatçısı Elvis Presley’in 12 Ocak’ta yaşamını yitiren kızı Lisa Marie Presley’in ölüm sebebi açıklandı. Presley’in, yıllar önce geçirdiği kilo verme ameliyatına bağlı zamanla gelişen yaradan dolayı ince bağırsak tıkanıklığı sebebiyle öldüğü belirtildi.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, dün yaptığı açıklamada “Los Angeles İlçesi Adli Tıp Kurumu, 54 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı Lisa Marie Presley'in ölüm nedenini, yıllar önce bir obezite ameliyatından sonra gelişen yara dokusunun neden olduğu ince bağırsak tıkanıklığı olarak belirledi. Ölüm şekli doğaldır” ifadelerini kullandı.

Adli Tıp, Presley’in 12 Ocak’ta eski eşi tarafından evinde hareketsiz yatarken bulunduğunu, hastaneye getirildikten sonra saat 17.08’te öldüğünün belirlendiğini belirtti. Lisa Marie Presley’in oğlu ve Elvis Presley’in torunu Benjamin Keough, 2020 yılında 27 yaşındayken intihar ederek yaşamını son vermişti. Dünya çapında “Rock 'n’ Roll'un Kralı” ya da kısaca ‘Kral’ olarak tanınan Elvis Presley, 1977 yılında 42 yaşındayken kalp yetmezliğinden yaşama veda etmişti.



FOTOĞRAFLI