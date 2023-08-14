Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC), Kratie eyaletinde bulunan Preah Mahak Yani Kosomak Lisesi’nin bahçesinde, 1967’de başlayan ve 1957’te sona eren Kamboçya İç Savaşı’ndan kalma binlerce patlamamış mühimmat bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, mühimmatların toplanması kapsamında okulun geçici süreyle kapatıldığı ifade edildi.



KAMBOÇYA İÇ SAVAŞI



Kamboçya İç Savaşı, Kuzey Vietnam ve Viet Cong tarafından desteklenen Kampuchea Komünist Partisi güçleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Vietnam tarafından desteklenen Kamboçya Krallığı hükümet güçleri arasında yaşanan bir iç savaştır. Savaşta, siviller hariç yaklaşık 310 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.