Türkiye’de zorunlu eğitim sisteminde değişiklik hazırlığı gündemde. 4 yıllık lise eğitiminin yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından hazırlanan raporda, zorunlu lise eğitim süresinin kısaltılması ve yeni modellerin uygulanması üzerine öneriler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kurulu raporu Erdoğan’a sundu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kurul üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Toplantıda hazırlanan değerlendirme raporu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuştur.” ifadeleri yer aldı.

Zorunlu eğitim süresi yeniden değerlendiriliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, zorunlu eğitim süresinin yeniden ele alındığını belirterek, sanayi ve ticaret sektörlerinden gelen “nitelikli eleman ihtiyacı” taleplerine dikkat çekmişti.

Tekin, “Sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak zorunlu eğitim sisteminde bazı değişiklikler yapılabilir. Olası modelleri tartıştıktan sonra karar vereceğiz” demişti.

“Raporumuzu oluşturduk, Cumhurbaşkanımıza sunacağız”

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 5 Ekim’de yaptığı açıklamada, raporun tamamlandığını duyurmuştu:

“Zorunlu eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin raporumuzu oluşturduk. Bunu kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız.”

Olası değişiklik: Lise süresi kısalabilir

Hazırlanan raporda, 4 yıllık lise eğitiminin süresinin yeniden düzenlenmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesi ve iş dünyasıyla uyumlu yeni bir modelin oluşturulması gibi başlıkların yer aldığı belirtiliyor.

Eğitim süresine ilişkin nihai kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.