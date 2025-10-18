Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.
Lise eğitimi yeniden yapılandırılıyor (H2)
Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılması için hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.
Rapor, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından hazırlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.
Kuruldan açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun toplantıda detaylı şekilde ele alındığını duyurdu.
Hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edildiği ve sürecin takip edildiği belirtildi.