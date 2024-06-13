Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, yedi yetenekli öğrencinin bir araya gelerek hazırladığı "Yedili Yansıma" adlı resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, doğaya ve hayvanlara verilen zararları konu alan bu sergiyle farkındalık yaratmayı hedefliyor. Sergi, 20 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Öğrencilerin, insan-hayvan ilişkisi ve hayvan sevgisi temalarını ele aldığı sergide, resim ve heykellerin yanı sıra kostümler de sergileniyor. Desen, iki ve üç boyutlu sanat atölyesi, minyatür ve grafik tasarım dersleri alan öğrencilerin eserleri, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Sergide, 9 heykel, bir büst, iki kostüm, yağlı boya resimler, eskiz çalışmaları, pastel ve sulu boya eserler yer alıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, genç sanatçıların duyarlılıkla hazırladığı eserlere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getiriyor. Özellikle can dostlarına yönelik şiddetin arttığı günümüzde, gençlerin bu konuyu seçmesini anlamlı bulduğunu belirten Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak sanat eğitimleri ve sanatçılara destek vermeye devam edeceklerini vurguluyor.