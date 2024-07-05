LGS'de 17 birinci çıkartarak önemli bir başarıya imza atan Final Eğitim Kurumları’nın Eğitim Koordinatörü Gökçe Kart, öğrenci ve velilere tercih dönemiyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından başlayan tercih maratonu hem öğrenciler hem de veliler için pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Final Eğitim Kurumları’nın Eğitim Koordinatörü Gökçe Kart öğrenci ve velilere rehberlik eden önemli açıklamalar yaptı.

Velilere yönelik önerilerde bulunan Kart, ailelerin ‘’Ben olamadım o olsun’’ anlayışı yerine çocuğun istek ve hayallerinin kendilerinden farklı olabileceğinin bilinciyle sürece yaklaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

Tercih sırasının elbette önemli olduğunu ifade eden Gökçe Kart, "Ama tercih yaparken çocuğun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okulu ve gelecekte seçmek istediği mesleği bilmek bize önemli ipuçları sunar. Çocuklarımızın hangi alana yatkın olduğunu tespit etmek en önemlisi. Örneğin bir öğrenci sosyal alana mı yatkın, sosyal bilimlerle mi ilerleyecek yoksa sayısal alana mı daha yatkın önce bunları belirlemek lazım. Aileler her şeyden önce öğrencinin mutlu olacağı okul iklimini belirlemeliler. Tercih sürecinde mutlaka listede yer alacak okulları ziyaret etmeli, araştırmalı, okul iklimine bakmalı ve bu okuldan mezun öğrenciler hangi becerileri elde ediyor bunları mutlaka incelemeliler. Her tercih döneminde okul tür ve bölümlerinde değişiklikler olabilir, ailelerin güncel gelişmeleri takip ederek tercihte bulunmaları da önemli" diye konuştu.

İLK TERCİHLERDE YÜZDELİK DİLİMİN BİRAZ ÜSTÜNDE, SON TERCİHLERDE İSE YÜZDELİK DİLİMİN ALTINDA OKULLAR YER ALMALI

Sözlerine tercih süreci ve öğrencilere yönelik tavsiyelerle devam eden Gökçe Kart, “Öğrenciler tercih yaparken kesinlikle puana takılı kalmamalıdır. Asıl dikkat edilmesi gereken ülke(genel) ve il sıralamasıdır. Merkezi yerleştirmede iller arası hareketlilikte olabileceği için genel sıralama öncelikli dikkate alınmalıdır. İhtiyaç duyulması durumunda okullarının psikolojik danışmanrehber öğretmeninden destek almaları fayda sağlayabilir. Tercihler yapılırken boş tercih yapmamak önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz ilk 2 tercihinde yüzdelik diliminin biraz üstünde istedikleri, mutlu olacakları okulları; son 2 tercihinde ise yüzdelik diliminin altında, açıkta kalmasına müsaade etmeyecek, daha garanti okulları yazmalı. Ara tercihlerini ise yüzdelik dilimine yakın okullar olarak belirlemelidir” dedi.