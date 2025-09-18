İzmir’in Buca ilçesinde bir lise öğrencisi, arkadaşının 'şaka olsun' diyerek okulun penceresinden sarkıttığı sırada yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Kolunda parçalı kırık oluşan 15 yaşındaki S.K., “Böyle şaka olmaz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Şaka sonucu canından oluyordu

Olay, 11 Eylül 2025 tarihinde, İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Atatürk Spor Lisesi'nde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi S.E.S. (15), arkadaşını 'şaka' amacıyla okulun ikinci katındaki pencereden sarkıttı. İddiaya göre, S.K. (15) pencereden 1 metre aşağıya kantinin sundurmasına düştü. Burada mahsur kalan S.K., tekrar içeri girmeye çalıştı. Ancak S.E.S. pencereleri kapatarak girişini engelledi. Bu sırada S.K., sundurmanın diğer tarafına yöneldi ve sundurmadaki eternit çöktü.

8 metreden düşüp yaralandı

Eternitin çökmesiyle S.K., yaklaşık 8 metre yükseklikten yere düştü. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.’nin kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Koluna vida takılarak ameliyat edilen S.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Özür bile dilemediler

Yaşadıklarını anlatan S.K., “Kolumda parçalı kırık var, vida takıldı. S.E.S.’nin şaka olarak düşündüğü hareketin sonu böyle oldu. Böyle şaka olmaz. Bir daha yapmasın” dedi. S.K.'nin yeğeni Zehra Külcüler (41) ise, “Mağduruz. Beyin kanaması bile geçirebilirdi. Biz başta karşı taraftan şikayetçi olmadık ancak özür bile dilemediler. Şimdi avukatlarımız konuyla ilgileniyor, şikayetçiyiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” diye konuştu.