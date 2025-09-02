Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere merkezli denizcilik yayını Lloyd’s List tarafından açıklanan "Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi"ne Türkiye’den 5 limanın girdiğini açıkladı. Bu yıl ilk kez listeye dahil olan Aliağa Limanı, 91. sırada yer aldı.

Türkiye’den 5 liman listede

Bakan Uraloğlu, geçen yıl listede 4 limanın bulunduğunu hatırlatarak, Aliağa Limanı’nın dahil edilmesiyle sayının 5’e yükseldiğini belirtti. Bu gelişmenin, Türkiye’nin deniz ticaretindeki gücünü ve liman yatırımlarının karşılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Limanların sıralaması açıklandı

Bakan Uraloğlu, 2025 listesinde yer alan Türk limanlarının sıralamalarını şu şekilde açıkladı:

Ambarlı Limanı: 72. sıra

Kocaeli Limanı: 86. sıra

Aliağa Limanı: 91. sıra

Tekirdağ Limanı: 94. sıra

Mersin Limanı: 98. sıra

Türk limanlarının yük hacmi

Uraloğlu, "2024 yılında ülkemiz limanlarında toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Listeye giren 5 liman, 11,4 milyon TEU ile toplamın yüzde 84,1’ini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.