Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek olan Live From Fest İzmir etkinliği, müzik dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Etkinlik, saat 17:00'de başlayacak ve dört farklı sanatçının performanslarına ev sahipliği yapacak.

Yıldız Tilbe, Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak, güçlü sesi ve etkileyici şarkılarıyla festivalde sahne alacak. Gözde şarkılarıyla büyük bir dinleyici kitlesine hitap eden Tilbe, hayranlarını coşturacak.

Madrigal, klasik müziği modern bir dokunuşla harmanlayan enerjik performanslarıyla dikkat çeken bir grup olarak festivaldeki yerini alacak. Konserlerinde klasik müziğin yanı sıra çağdaş ezgiler de sunarak dinleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak.

Çağan Şengül, genç ve yetenekli bir sanatçı olarak, özgün yorumları ve dinamik sahne performanslarıyla festivalde yer alacak. Şengül’ün enerjik şovları, etkinlikte önemli bir yer tutacak.

Layla Puliçe, festivaldeki diğer önemli isimlerden biri olarak, çeşitli müzik türlerini harmanlayan etkileyici bir performans sergileyecek. Puliçe’nin sahne gösterisi, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Live From Fest İzmir, müzik tutkunlarına geniş bir yelpazede performanslar sunarak, şehrin kültürel zenginliğine katkıda bulunacak. 12 Eylül’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek bu etkinlik, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.