Avrupa Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Liverpool, Lille’i Anfield'da ağırlayacak. Liverpool, 6 maçta 6 galibiyet alarak zirvede yer alırken, Lille deplasmanda 3 puan arayacak.
Liverpool’un hedefi evinde galibiyet
Liverpool takımı Şampiyonlar Liginde oynadığı 6 maçta 6 galibiyeti var. Ligte 18 puan ile 1. sırada yer alan Liverpool bu maçta ev sahibi olarak 3 puanı kazanmak istiyor.
Lille deplasmanda 3 puan peşinde
Lille Şampiyonlar Liginde oynadığı 6 maçta 4 galibiyeti 1 beraberliği 1 mağlubiyeti var. ligte 13 puan ile 8. sırada yer alan Lille deplasmanda 3 puanı hedefliyor.
Liverpool - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Maç Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı
- Saat: 23:00
- Kanal: Tabii Spor 1
- Stadyum: Anfield
- Hakem: F. Zwayer
- Yan Hakemler: R. Kempter, C. Dietz
Kaynak: HABER MERKEZİ