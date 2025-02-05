Liverpool ve Tottenham, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta Tottenham, Lucas Bergvall'ın tartışmalı golüyle 1-0'lık bir avantaj elde etmişti.
Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tarih: 6 Şubat 2025, Perşembe
Saat: 23:00
Stadyum: Anfield
Yayın: TV 8,5 ve EXXEN
Takımlardan haberler
Liverpool: Trent Alexander-Arnold'un sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor; Joe Gomez ise kesin olarak forma giyemeyecek.
Tottenham: Ocak ayında kadroya katılan Antonin Kinsky, Kevin Danso ve Mathys Tel'in bu maçta forma giymesi bekleniyor. Özellikle Mathys Tel'in performansı merakla bekleniyor.
Bu kritik mücadelede Liverpool, ev sahibi avantajını kullanarak skoru lehine çevirmeyi hedeflerken, Tottenham ise elde ettiği avantajı koruyarak finale yükselmek istiyor.