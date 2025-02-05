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Bu kritik mücadelede Liverpool, ev sahibi avantajını kullanarak skoru lehine çevirmeyi hedeflerken, Tottenham ise elde ettiği avantajı koruyarak finale yükselmek istiyor.

Tottenham: Ocak ayında kadroya katılan Antonin Kinsky, Kevin Danso ve Mathys Tel'in bu maçta forma giymesi bekleniyor. Özellikle Mathys Tel'in performansı merakla bekleniyor.

Liverpool: Trent Alexander-Arnold'un sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor; Joe Gomez ise kesin olarak forma giyemeyecek.

Yayın: TV 8,5 ve EXXEN

Liverpool ve Tottenham , İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta Tottenham, Lucas Bergvall'ın tartışmalı golüyle 1-0'lık bir avantaj elde etmişti.

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