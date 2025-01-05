Premier Lig'in 20. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Liverpool ve Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan derbi, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu ve 2-2'lik skorla sonuçlandı.

İlk yarı sessiz geçti

Maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi ve devre boyunca gol sesi çıkmadı. Ancak ikinci yarıda tempoyu artıran taraflar, seyircilerine heyecan dolu anlar yaşattı.

Martinez ve Gakpo'dan karşılıklı goller

Manchester United, karşılaşmanın 52. dakikasında Arjantinli stoperi Lisandro Martinez'in golüyle öne geçti. Bu gol, United'ın Anfield'da 6 yıldır süren gol hasretini de bitirmiş oldu. Ancak Liverpool’un cevabı gecikmedi. 59. dakikada sahneye çıkan Cody Gakpo, ligdeki son 5 maçında 4. golünü atarak skoru dengeledi.

Ev sahibi Liverpool, 70. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan attığı golle öne geçmeyi başardı. Salah, bu golle birlikte ligde oynadığı son 12 maçın 11'inde gol atma başarısını sürdürdü. Ancak 80. dakikada Amad Diallo'nun golüyle Manchester United skoru tekrar eşitledi.

Son dakikalar nefes kesti

Maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Her iki takım da önemli pozisyonlar buldu, ancak başka gol olmadı. 2025'teki bu ilk derbi 2-2 eşitlikle sona erdi. Liverpool'daki yoğun kar yağışı nedeniyle maçın ertelenmesi ihtimali tartışıldı. Ancak yapılan güvenlik toplantılarının ardından maçın oynatılmasına karar verildi. Anfield'da maç öncesi kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Salah'ın performansı dikkat çekiyor

Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 28 maçta 21 gol ve 17 asist kaydetti. Henüz sözleşme yenilemeyen Mısırlı yıldız, istikrarlı performansını sürdürüyor. Bu beraberlikle puanını 46'ya yükselten Liverpool, bir sonraki maçta Nottingham Forest deplasmanına gidecek. 23 puanda kalan Manchester United ise evinde Southampton ile karşılaşacak.