Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, Pasaport'ta düzenlenen bir etkinlikte Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) yönetimi ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışlarının farklı bir perspektiften yola çıktığını vurgulayan Mutlu, LİYAKAT ile özellikle kadınlara yönelik girişimcilik ekosistemini destekleyeceklerini belirtti.

Başkan Mutlu, kendi meslek odası tecrübesine atıfta bulunarak, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının çalışmalarının belediyeler için çok değerli olduğunu ifade etti. Bu tür çalışmaların bir belediye başkanının kolay kolay elde edemeyeceği bilgilerle gerçekleştiğini dile getirdi ve LİYAKAT'ın hayata geçirdiği projelerle öne çıktığını belirtti. Semt merkezlerinde girişimcilik ekosistemini güçlendirecek atölyeler düzenleyerek özellikle genç ve kadın girişimcilere ihtiyaç duydukları eğitimleri sağlayacaklarını ifade etti.

LİYAKAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz ise Konak Belediyesi'nin yerelde girişimciliği desteklemesinin önemine vurgu yaparak, belediyenin temel hizmetlerle birlikte topluma artı değer katma çabalarını övdü. Şehirde yaşayan insanların niteliklerinin ve girişimlerinin kentin en değerli özelliklerinden biri olduğunu belirtti ve Konak Belediyesi'ne bu konudaki destekleri için teşekkür etti.