Lockheed Martin, Pentagon ile imzaladığı 130 milyon dolarlık sözleşmeyle seyir füzesi üretim kapasitesini genişleteceğini duyurdu. Bu sözleşme, 2027 yılına kadar geçerli olacak ve üretim kapasitesinin artırılması, özellikle Lockheed Martin’in Florida’daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

Sözleşme kapsamında, AGM-158 füze ailesinin üretim kapasitesinin arttırılması planlanıyor. Özellikle AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range) ve AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) füzelerine odaklanılacak. Bu füzeler, hassas atış ve uzun menzilli vuruş yetenekleri ile ABD ve müttefiklerinin cephaneliklerinde önemli bir rol oynuyor.

Lockheed Martin ve Pentagon’un bu adımı, uluslararası talebin artmasıyla doğrudan ilişkili. Polonya ve Hollanda, AGM-158B JASSM-ER füzeleri için Lockheed Martin ile sözleşme imzaladı. Polonya, 821 adet, Hollanda ise 120 adet füze tedarik edecek. ABD, ayrıca 75 adet AGM-158B JASSM-ER füzesinin tedariki için anlaşma sağladı. Finlandiya’nın da füzelere ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Bu sözleşme, sadece uluslararası satışları değil, aynı zamanda ABD Ordusu’nun ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlıyor. Lockheed Martin, bu gelişmelerle küresel güvenlik ihtiyacına yanıt vermeyi ve askeri kapasiteleri artırmayı hedefliyor.