Kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığı, depolama, soğuk zincir, otomasyon ve liman işletmeciliği gibi lojistiğin tüm halkalarını buluşturacak fuar hem Türkiye’den hem dünyadan binlerce profesyoneli ağırlayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek Logistech – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 8-10 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmir A Hol’de konuklarını ağırlayacak. Katılımcı ve ziyaretçilerine, lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunan LOGISTECH, bu yıl da Çin’den Almanya’ya farklı ülkelerden ve İzmir İstanbul, Bursa, Kocaeli, Mersin gibi illerden birçok firmanın katılımıyla sektörün ulusal ve uluslararası ölçekteki en kapsamlı buluşmalarından biri olmayı hedefliyor. Fuarda, katılımcılar, yeni iş birlikleri kurma, güncel teknolojileri ve lojistik çözümleri yerinde görme fırsatı bulacak.



Fuarın en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan Speed Networking Alanı, bu yıl ilk kez yer alacak. Fuarın ilk günü gerçekleştirilecek etkinlikte, lojistik sektörünün temsilcileri ile dış ticaret yöneticileri birebir görüşmelerde bir araya gelecek. Etkinlik için Almanya, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Hollanda, İsviçre, Mısır gibi ülkelerden birlik ve oda temsilcileri İzmir’e gelecek. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri yöneticileri ile katılımcı firmaların üst düzey yöneticileri ve sektörel birlik temsilcileri de görüşmelerde yer alacak. Böylece uluslararası heyetlerle Türk pazarındaki karar vericilerin doğrudan temas kuracağı güçlü bir platform oluşturulacak.



Speed Networking ile fuar ve programların yoğun temposu nedeniyle birbirine ulaşamayan alıcı ve satıcıları hızlı, planlı ve doğrudan bir iletişim ortamında buluşturmak amaçlanıyor. Katılımcılar, kısa ama hedef odaklı görüşmeler sayesinde firmalarını tanıtma, iş birliği fırsatlarını değerlendirme ve geleceğe dönük bağlantılar kurma şansı yakalayacak. Bu sayede hem uluslararası ticarette yeni köprüler kurulacak hem de fuar ziyaretçilerinin iş görüşmelerini verimli ve sonuç odaklı biçimde gerçekleştirmeleri ve kalıcı iş birliklerinin temellerinin atmaları sağlanacak.



Fuar boyunca ayrıca, etkinlikler, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerin katılımlarıyla paneller, seminerler de gerçekleştirilecek.



Küresel ticarette lojistiğin kritik rolü her geçen gün artıyor. Sektörün, 2026 yılında 12 trilyon doları aşması beklenirken Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye, lojistik ve taşımacılık sektöründe 2024’te 38,9 milyar dolar hizmet ihracatı elde ederek toplam hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor. Ülke, lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ile dünya sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Bakanlık, 2025 için 48 milyar dolar, 2028 için ise 78 milyar dolar hedefiyle Türkiye’nin küresel lojistik payını artırmayı amaçlıyor.



Fuar, lojistik sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiriyor. Katılımcılar arasında; lojistik firmaları, depolama ve soğuk zincir şirketleri, bilgi teknolojileri ve otomasyon firmaları, e-ticaret servis sağlayıcıları, taşıma araçları ve ekipman üreticileri, liman işletmecileri, banka-sigorta ve gümrükleme kuruluşları, sektörel STK’lar, akaryakıt firmaları ve sektörel yayıncı kuruluşlar yer alıyor. Ziyaretçi profili ise lojistik ve tedarik zinciri profesyonelleri, ithalat-ihracat yapan firmalar, bilgi teknolojileri uzmanları, ilgili kamu yöneticileri, üst düzey yöneticiler ve yatırım kararı alıcılar, hizmet sağlayıcıları, konteyner taşımacılığı yapan firmalar, aracılar/brokerlar ve akademisyenlerden oluşuyor.



8 bin 500 yıllık tarihiyle bir liman kenti olan İzmir, kara, demir ve hava yollarının da kesişim noktasındaki konumuyla Türkiye’nin doğal lojistik üssü olarak öne çıkıyor. Alsancak Limanı, Ro-Ro hatları ve organize sanayi bölgeleriyle hem iç hem dış ticaretin merkezinde yer alan İzmir’in, LOGISTECH Fuarı sayesinde bu güçlü altyapısını uluslararası yatırımcılarla buluşturarak yeni ticaret kanalları açması hedefleniyor. Türkiye’nin 2053 Lojistik Master Planı çerçevesinde İzmir’in rolü giderek önem kazanırken LOGISTECH Fuarı da Türkiye’nin lojistikte bölgesel üs olma vizyonuna doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

