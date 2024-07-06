47 milyon 43 bin 348 TL tutarında rekor bir ceza uyguladı. 114 bin 567 işletmede yapılan denetimlerde, fiyat etiketi ve tarife listelerinde 21 bin 659 aykırılık tespit edildi.

Fiyat şeffaflığı zorunluluğu hatırlatıldı

1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yönetmelikle, işletmelerin fiyat listelerini tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde sergilemesi zorunlu hale getirilmişti. Bakanlık, bu düzenlemeyle tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçmeyi ve piyasalarda istikrarı sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Denetimler aralıksız sürecek

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve aykırılıklara karşı cezai yaptırımların uygulanacağını vurguladı. İşletmelerin, tüketici haklarına saygı göstererek şeffaf bir fiyat politikası izlemesi gerektiği belirtildi.