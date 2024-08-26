Londra'nın Blackwall bölgesinde, Biscayne Caddesi üzerinde bulunan 45 katlı bir binada bu sabah saatlerinde büyük bir yangın başladı. Yangının 25. kattaki bir dairede başladığı ve bu dairenin büyük kısmının yanı sıra balkonun da yandığı bildirildi.

70 itfaiyeci yangına müdahale ediyor

Londra İtfaiye Teşkilatı'ndan (LFB) yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale etmek için bölgeye 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 70 itfaiyeci sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle bölge sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları, yangının olduğu Biscayne Caddesi'nden ise uzak durmaları tavsiye edildi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmediği ifade edildi.

Dagenham bölgesinde bir başka yangın

Yangınla ilgili detaylar belirlenirken, Londra'nın Dagenham bölgesinde sabah saatlerinde çıkan başka bir yangın da dikkate değerdi. Bu yangına 200'den fazla itfaiyeci müdahale ederken, 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Söz konusu yangında 100'ü aşkın kişinin tahliye edildiği ve binanın tamamının yangından etkilendiği aktarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin kesin bir bilgi verilmezken, binada yangın güvenliğiyle ilgili bazı sorunların bulunduğu iddia edildi.