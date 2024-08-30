Londra Metal Borsası'nda bakır kontratları yüzde 1 artarak ton başına 9.338,50 dolara ulaştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır fiyatları, ABD ve Çin'deki olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Bakır fiyatlarında yükseliş

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır kontratı, sabah saatlerinde yüzde 1 artışla metrik ton başına 9.338,50 dolara yükseldi. Bu ay, bakır kontratları yüzde 0,7 değer kazandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise Ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 0,1 artışla ton başına 74.220 yuan (yaklaşık 10.466,94 dolar) seviyesinde işlem gördü ve bu ay yüzde 0,5 yükseldi.

Bakır fiyatları, ABD'de ağustos ayında açıklanan düşük istihdam verileriyle birlikte resesyon endişelerinin artması sonucunda düşüş yaşamıştı. Ancak, ABD ekonomisinin beklenenden daha hızlı büyümesi ve Federal Rezerv'in eylülde faiz indirimi ihtimalinin artması, piyasalarda toparlanma sürecini hızlandırdı. Bu durum, bakır talebinde canlanma beklentisi yarattı.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte gösterdiği güçlü performans, piyasalara yönelik olumlu bir hava yaratırken, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tüketim verileri de yatırımcılar için önemli bir gösterge olacak. Bu veriler, faiz indiriminin büyüklüğü ve gelecekteki ekonomik politikalar hakkında ipuçları sağlayabilir.

Dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin'de, mevsimsel endüstriyel faaliyetlerin artması ve düşen fiyatların alımları teşvik etmesi, bakır stoklarında azalmaya yol açtı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda teslim edilebilir bakır stokları, haziran başındaki dört yılın zirvesine kıyasla yüzde 25 azaldı. Bu durum, Çin'deki bakır talebinin arttığını ve arzın daraldığını gösteriyor.

Ek olarak, Şanghay Metals Market'in verilerine göre, Vietnam'daki elektrik arz sıkıntısı ve genel olarak iyileşen ihracat piyasası, Çin'in bakır tel ve kablo ihracatında önemli artışlara yol açtı. Çin'in ihracat artışı, küresel bakır piyasalarında da etkisini göstermeye başladı.

Bakır fiyatlarının küresel ekonomik gelişmelere duyarlılığı, yatırımcılar ve sanayiciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ABD'nin para politikası kararları ve Çin'in ekonomik durumu, bakır fiyatları üzerinde doğrudan etki yapıyor. Mevcut piyasa koşulları ve talep görünümü, bakır fiyatlarının kısa vadede dalgalanmalar yaşayabileceğini gösteriyor.