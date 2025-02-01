ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 Ocak'ta başlayan Palisades ve Eaton yangınları, 25 gün sonra kontrol altına alındı. Yangınlar, devasa alanları kül ederken, toplamda 16 binden fazla yapıyı yok etti ve 29 kişinin ölümüne neden oldu. Ekonomik kaybın ise 250 milyar doları aşması bekleniyor. Bu olay, sadece ABD'yi değil, Avrupa'daki reasürans şirketlerini de olumsuz etkiledi.

Büyük alanlar küle döndü

Palisades yangını 23 bin dönüm, Eaton yangını ise 14 bin dönüm alanı kül etti. Los Angeles'taki yangınlar, yangın söndürme çalışmalarının sarp arazilerde devam etmesine rağmen büyük bir yıkıma yol açtı. Yangınlar sırasında toplam 16 binden fazla yapı kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ve ekonomik zarar

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, yangınlarda toplam 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangının yol açtığı ekonomik zarar, 250 milyar doları aşarken, bu durum Avrupa’daki büyük reasürans şirketlerini de olumsuz etkiledi. Swiss Re, Munich Re, Hannover Re ve SCOR gibi devlerin milyonlarca euroluk zararlar yaşaması bekleniyor.

Reasürans şirketlerine etkisi

Yangınların mali etkileri, reasürans devlerinin finansal durumlarını da zorladı. Şirketlerin hisse fiyatlarında düşüş yaşanırken, bu zararların büyük ölçüde şirketlerin hasar bütçeleri içinde kalması bekleniyor.