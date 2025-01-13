ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde devam eden orman yangınlarında tahribat her geçen gün artıyor. Yangınların 5. gününde, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen alevler Pasific Palisades bölgesinde yerleşim alanlarına sıçradı.

Milyon dolarlık villalar tehlikede

Lüks villaların bulunduğu bölgede, yangından etkilenen alanın sadece %11’i kontrol altına alınabildi. Meteoroloji yetkililerinin hafta sonu için çöl rüzgarları uyarısı yapması, alevlerin daha da yayılabileceği endişesini artırıyor.

Mandeville Kanyonu’nda yıkım devam ediyor

Pasific Palisades bölgesinden Mandeville Kanyonu’na kadar uzanan yangın, ormanlık alanlardan evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahalelerini sürdürerek yangının diğer evlere yayılmasını engellemeye çalışıyor. Ancak, alevler halen kontrol altına alınabilmiş değil.

Havadan ve karadan müdahale

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, yangının en şiddetli olduğu bölgelerdeki çalışmaları görüntüledi. Helikopterler ve uçaklarla havadan su ve kimyasal madde desteği sağlanırken, itfaiye birlikleri karadan yangının yayılmasını durdurmak için yoğun bir mücadele veriyor.

Los Angeles’taki yangınların büyüklüğü ve etkisi, yetkililer ve yerel halk arasında endişe yaratmaya devam ediyor. Yangının kontrol altına alınmasının önümüzdeki günlerde daha da zorlaşabileceği belirtiliyor.