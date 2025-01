ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangını, kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yangının yol açtığı can ve mal kaybı her geçen gün artarken, felakette 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Los Angeles’ta başlayan yangın, büyük bir ekonomik felakete yol açarak ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerliyor.

50 milyar dolarlık zarar ve yüksek sigorta kaybı

ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) tarafından aktarılan bilgilere göre, Los Angeles’taki yangınlar, ülke ekonomisini büyük bir krize sürükledi. Yangının neden olduğu ekonomik kayıpların daha önce tahmin edilenin iki katına çıkarak 50 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Analistler, sigortalı kayıpların ise 8 milyar doları geçtiğini belirtiyor. Yangın, sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Hollywood’daki büyük etkinliklere de darbe vurdu.

Hollywood'daki önemli etkinlikler iptal edildi

Yangının Los Angeles’taki etkisi, eğlence sektörünü de olumsuz etkiledi. Çarşamba günü başlayan büyük yangınlar, Pazar günü yapılması planlanan Critics Choice Ödülleri galasını ertelenmesine sebep oldu. Yeni bir tarih belirlenmeden ertelenen galanın yanı sıra, Pamela Anderson’ın The Last Showgirl filmi için planlanan galası ve Paramount’un Better Man filminin kırmızı halı gösterimi de iptal edildi.

Yangın on binlerce kişiyi evinden etti

Los Angeles’ta devam eden yangınlar, evleri yok etti ve aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu on binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladı. Yangınların kontrol altına alınması ise henüz mümkün olmadı. Yangınla mücadelede şiddetli rüzgarlar, yangının hızla yayılmasına neden oluyor, bu da yetkililerin kontrol çabalarını zorlaştırıyor.