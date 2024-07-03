AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 5 yaşındaki çocuğun yüzü ablasından yapılan ilik nakliyle güldü.

37 yaşındaki anne Yasemin Şimşek, bir yıl önce oğlu İrfan Eren'i grip şikayetiyle hastaneye götürdü.

Tetkikler sonrası lösemi teşhisi konulan İrfan Eren için o günden sonra zorlu bir tedavi süreci başladı.

Zor günleri atlatmaya çalışan çocuğa ilik nakli yapılması gerektiğini öğrenen aile, kardeşten naklin daha uyumlu olduğunu öğrendi.

Tahlillerde 17 yaşındaki abla Medine ile kardeşinin doku uyumunun bulunduğu belirlendi.

İrfan Eren'e, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ablasından kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

- "Moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için elimizden geleni yaptık"

Yasemin Şimşek, AA muhabirine, oğlunun küçük yaşlarda zorlu bir tedavi süreci yaşadığını söyledi.

Evladının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Şimşek, "Hastanede kemoterapi tedavisi gördü. Hep yaşadığımız ağır dönemi atlatacağımıza inandık. Oğlumun moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için elimizden geleni yaptık." dedi.

İrfan Eren'in ablasından alınan ilikle sağlığına kavuşarak yaşıtları gibi koşup oynayacağını belirten Şimşek, "Temizliğine, yediğine, içtiğine çok dikkat ediyoruz. Kolay bir hastalık değil ancak bunu da atlatacağız. Allah'ım bu hastalığı hiç kimseye göstermesin. Ablamız İrfan'a can oldu. Çok şükür sağlık durumumuz iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, bu tür ağır hastalığı olanların ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini dile getirerek, herkes birbirine kenetlendiğinde üstesinden gelinemeyecek hastalık ve sorun olmadığını kaydetti.