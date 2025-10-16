Tekirdağ Çorlu’da lösemi hastası bir çocuk için yardım toplandığı yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 17 şüpheliden 11’i tutuklandı. Polis, şüphelilerin evlerinde yüklü miktarda para ve altın ele geçirdi.

Lösemili çocuklar için bağış adıyla dolandırıcılık

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, lösemi hastası bir çocuk için belediye tarafından yardım toplandığı yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin kendilerini farklı illerin belediye başkan yardımcısı olarak tanıttığı ve lösemi hastası bir çocuk için yardım toplandığı yalanıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

86 gram altın ve yüklü miktarda altın ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 TL nakit para ve 488 bin lira değerinde 86 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11’i, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. Kalan 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.