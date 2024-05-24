Lösemi hastası çocuklara ve ailelerine destek olmayı amaçlayan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı’nın (KİTVAK) öyküsüne de yer verilen kitap, tüm telif hakları bu vakfa bağışlanarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. İmza törenine iş insanları, gazeteciler, siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

KİTVAK’ın Önemli Hizmetleri

İzmir’de lösemili çocuklara yardım amacıyla kurulan KİTVAK, çeyrek asırlık süre zarfında Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, Ege Üniversitesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, DEÜ Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi ve Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi gibi önemli projelere imza attı. Bu tesisler sayesinde birçok lösemi hastası çocuk ve ailelerine destek sağlandı.

Reşat Yörük’ten Beşinci Eser

Sürekli Basın Kartı sahibi İzmirli gazeteci Reşat Yörük’ün beşinci kitabı olan “Umut Topla Benim İçin”, yazarın “Mustafa Kemal’in Çiftçileriyiz”, “Aziz”, “Satıyoruum Saaattım” ve “Selçuk Bey” adlı eserlerinden sonra yayımlandı.

Hiç Vazgeçmeyin!

Kitabın önsözünde, “Halk arasında ‘kötü hastalık’ olarak anıldı hep kanser. Kim bilir, belki de adını zikretmenin ‘onu davet edeceğine’ olan batıl inanış nedeniyle. Oysa en kötü hastalık, tedavisi olmayandı. Tedavisi ve umudu olan bir hastalıkla mücadele etmek mümkün. Cemal Süreya’nın dediği gibi, ‘Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı.’” ifadeleri yer alıyor.

Kitap, KİTVAK’ın çeyrek asırda gerçekleştirdiği projelerle, bağışlanan her kuruşun ne kadar önemli ve umut dolu bir geleceğe kapı açtığını anlatıyor. Lösemi hastası çocuklara ve ailelerine sürekli olarak, “Biz hep yanınızda olacağız. Yeter ki, siz hiç vazgeçmeyin, umudunuzu hiç yitirmeyin!” mesajı veriliyor.