LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minikler Türkiye genelinde yapılan bayramlaşma etkinlikleri ile Kurban Bayramını kutladı. Bayram hediyelerini alan, dans gösterileri ve oyunlarla neşelenen minik kahramanlar hep bir ağızdan umutla, “İyi Bayramlar” diledi.

BURSA (İGFA) - “Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi bakım ve tedavilere eşit kavuşurlar” inancı ile yola çıkan LÖSEV- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 25 yıldır lösemili çocuklar başta olmak üzere çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlara umut oluyor. LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri bayramlaşma etkinlikleri ile bir araya geldi. Kurban bayramı kutlamaları için gerçekleştirilen gösteriler renkli anlara sahne oldu. Çocuklar, etkinlikler ile eğlenirken aileleri de bir arada vakit geçirdi.

BURSALI MİNİKLER DOYASIYA EĞLENDİ

Kurban Bayramının arife günü, Bursa'da Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma etkinliğinde, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya gelindi. Kurban Bayram coşkusunun yaşandığı bu etkinliklerde, hem çocuklar hem de aileleri için moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Etkinlikte, çocuklara bayram hediyeleri takdim edildi. Çeşitli oyuncaklar ve hediyelerle sevindirilen minikler, hastane ortamında da bayramın neşesini hissettiler. Renkli kostümler giymiş maskotlar, çocuklarla oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. Minikler, yüzlerindeki maskelere rağmen kahkahalar atarak eğlendi ve unutulmaz anlar yaşadı.

Aileler de bu etkinlikten memnuniyetlerini dile getirerek, çocuklarının yüzündeki mutluluğun kendileri için en büyük bayram hediyesi olduğunu söylediler. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirten aileler, organizasyon için LÖSEV bağışçılarına teşekkür ettiler.

BAYRAM BOYUNCA SÜRPRİZ ZİYARETLER LÖSEV Sosyal Hizmet ekipleri bayram boyunca Türkiye genelinde hastane ve sürpriz ev ziyaretleri yapıyor. Tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıklar iletiyor, buruk bir bayram sevinci yaşamamaları için hastanelerde hem ziyaret edip bayramlaşıyor hem de hediye ve sürprizlerle zorlu tedavi sürecinde moral veriyor. Tedavisi evinde devam eden minikler ise kostüm giyinmiş gönüllüler eşiğinde ziyaret ediliyor.