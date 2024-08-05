Adıyaman'da yaşayan Ramazan Belli, 4 yıl süren lösemi tedavisinin ardından memleketine döndü. Ancak, Adıyaman’a dönüşü Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı bir döneme denk geldi. Depremin psikolojik etkilerini uzun süre üzerinden atamayan Belli, zor günler geçirdi.

LÖSEV’in moral etkinliği

Ramazan Belli, zor günlerin ardından Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından Bodrum’daki Turgutreis Tatil Köyü'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada, kendisi gibi hastalığı yenen çocuklarla bir araya gelerek moral buldu ve destek aldı.

Ramazan Belli’nin mesajı

Etkinlikte duygularını paylaşan Ramazan Belli, hastalığının ve tedavi sürecinin zorluğunu vurgulayarak, "Hastalığı yendiğimde çok rahatladım ve kendimi iyi hissettim. Bu hastalığı yaşayan arkadaşlarım heveslerini tüketmesin. Onlar da bu hastalığı yenebilir, kendilerine güvensinler" şeklinde cesaret verici bir mesaj paylaştı.