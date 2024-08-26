Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kanseri yenen veya tedavisi süren gençlere destek olmaya devam ediyor. İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan doğal yaşam çiftliğinde düzenlenen gençlik kampı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençleri bir araya getiriyor. Kampta, kanseri yenen gençler birlikte vakit geçirerek moral buluyor ve birbirleriyle dayanışma içinde oluyorlar.

Kanseri yenen gençlerden duygu dolu anılar

Kamptaki gençlerden biri olan Sefa Mehmet Kurt, 2021 yılında 15 yaşındayken lösemi tanısı aldığını ve tedavi sürecinde iki kez ilik nakli olduğunu belirtti. Tedavi sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Kurt, LÖSEV'in kendisine büyük destek olduğunu vurguladı. Kamp deneyimi hakkında da konuşan Kurt, burada tanıştığı diğer gençlerle yaşadığı dayanışmanın kendisine ilaçlardan daha iyi geldiğini söyledi.

Tedavi sürecinde moral destek

Kampa katılan bir diğer genç Aleyna Bilge ise, lösemi tanısını 9 yaşında aldığını ve LÖSEV ile tanışmasının kendisine büyük moral kattığını belirtti. Bilge, tedavisinin ardından LÖSEV'den gelen desteklerle hayata daha pozitif bakmayı öğrendiğini ve gençlik kampında tanıştığı arkadaşlarla birlikte eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, kanseri yenen gençlerin tedavi sonrası ilk 5 yılının çok kritik olduğunu ve bu süreçte moral ve motivasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı. Kamp süresince gençlerin yüzme, seramik yapımı, yoga ve savunma sporları gibi birçok etkinliğe katıldığını belirten Edirne, bu etkinliklerin gençlerin moralini yüksek tutmayı amaçladığını ifade etti.